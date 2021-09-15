Молочная продукция подорожала в Нижнем Тагиле

Ещё в июле литр молока в регионе стоил в среднем 50,96 рубля, а в августе его цена увеличилась до 4,8%. В столице Урала приобрести молоко можно за 53,52 рубля в среднем, а вот в Нижнем Тагиле оно стоит 56,03 рубля