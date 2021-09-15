Опасное загрязнение почвы обнаружено в трех свердловских городах

В докладе Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» специалисты определили, что в Ревде в почве находятся медь, свинец, цинк и кадмий. В Реже зафиксировано повышенное загрязнение хромом, цинком, кадмием и никелем. В Кировограде же земля полнится цинком, медью, свинцом и кадмием, пишет Znak.