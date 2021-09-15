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Опасное загрязнение почвы обнаружено в трех свердловских городах

15 сентября 2021, 13:37
Фото: 1MI
В городах, расположенных в Свердловской области, было обнаружено, что почва загрязнена опасными металлами. Данный факт зафиксирован в Кировграде, Ревде и Реже.

В докладе Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» специалисты определили, что в Ревде в почве находятся медь, свинец, цинк и кадмий. В Реже зафиксировано повышенное загрязнение хромом, цинком, кадмием и никелем. В Кировограде же земля полнится цинком, медью, свинцом и кадмием, пишет Znak.

В общей сложности в стране выявлены шесть городов, в которых почва опасно загрязнена. Помимо уральских населенных пунктов это Свирск, Владикавказ и Норильск.

Также 25 муниципалитетов по всей России были внесены в список мест, в которых почва умеренно загрязнена металлами. В Свердловской области данных городов четыре: Первоуральск, Верхняя Пышма, Асбест и Полевской.

Напомним, в начале сентября стало известно, что аэрогенный риск в Нижнем Тагиле превышает допустимый уровень до 50 раз. В 2020 году была проведена оценка риска для местных жителей при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы.

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