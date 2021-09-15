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Партия пенсионеров: Требуется институт арендного жилья с госсубсидированием

15 сентября 2021, 18:16
Фото: pensioner.party
Андрей Широков, зампредседателя центрального совета Партии пенсионеров, провел встречу с избирателями перед выборами в Государственную думу.

Он подчеркнул, что ликвидировать демографическую проблему можно только созданием достойных условий для жизни: высокооплачиваемыми рабочими местами, доступными и качественными образованием и медициной, а также решением квартирного вопроса. Об этом сообщает Novostivolgograda.

По мнению Широкова, есть необходимость в создании субсидируемого государством арендного жилья. Оно не будет вынуждать семьи оставаться на одном месте и позволит выбирать работу с наиболее высокой оплатой труда. При этом молодежь до 27 лет и семьи с доходом меньше 15 000 рублей на человека следует исключить из налогообложения.

Широков отметил, что государство создает механизмы для роста рождаемости — материнский капитал составляет 500 000 рублей. Однако он обратил внимание на том, что средства направляются преимущественно на жилье.

По мнению Широкова, важной задачей государства является забота о здоровье граждан.

Он также отметил, что предложение о стимуляции демографии путем переселения на Дальний Восток является преждевременным. Это связано с тем, что люди уезжают оттуда ввиду отсутствия инфраструктуры.

#Политика
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