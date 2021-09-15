TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Педофил из Нижнего Тагила на белом «Рено» разыскивается в Свердловской области

15 сентября 2021, 12:23
Фото: 1MI
Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенных им в отношении несовершеннолетнего мальчика в поселке Шаля Свердловской области.

Родители школьников рассылают друг другу ориентировку на педофила из Нижнего Тагила, который 11 сентября 2021 года домогался несовершеннолетнего мальчика в поселке Шаля Свердловской области, сообщает E1.

35-летний мужчина уже отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней девочки и домогательствах к малолетнему мальчику, сейчас он находится под административным надзором. Подозреваемый имеет прописку в Нижнем Тагиле.

Фото: E1.ru

По данным полиции, мужчина может передвигаться по Свердловской области на автомобиле «Рено Логан» белого цвета. Волонтеры, помогающие полицейским искать педофила, сообщают, что схожий автомобиль был замечен уже в Тавдинском районе.

Напомним, 5 сентября 2021 года полицейские Кемеровской области обнаружили трупы двух несовершеннолетних школьниц, которых изнасиловал и убил местный педофил, уже отбывавший срок за изнасилование несовершеннолетнего.

Трупы двух школьниц найдены в Кемеровской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Троим обвиняемым в убийстве «педофила» в Верхней Пышме смягчили статьюПод предлогом покормить кошку заманивал к себе мальчиков педофил из Нижнего Тагила
#Свердловская область#Малолетний ребенок#Педофил#Полиция#Сексуальное насилие#Поиски#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25