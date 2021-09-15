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Педофил на «Рено» и труп пропавшего бизнесмена. Итоги дня в Свердловской области

15 сентября 2021, 14:57
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 сентября.

Найдено тело бизнесмена Александра Шабанова, пропавшего 9 сентября в Екатеринбурге. Труп был обнаружен на берегу озера Шарташ. Поисками мужчины занимались полицейские и волонтеры. Накануне на берегу водоема был найден автомобиль покойного с документами и личными вещами. Ранее сообщалось. что перед пропажей он оставил прощальную записку родственникам.

Тело пропавшего бизнесмена найдено в Екатеринбурге
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Педофила, уроженца Нижнего Тагила Станислава Семенина, который передвигается на белом «Рено», разыскивает полиция Свердловской области. Ранее мужчина уже был осужден за изнасилование несовершеннолетней девочки, сейчас его подозревают в аналогичном преступлении в отношении мальчика в поселка Шаля.

Педофил из Нижнего Тагила на белом «Рено» разыскивается в Свердловской области
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За убийство однокурсницы топором и ограбление 16 лет колонии строгого режима получил мужчина из Полевского. Также суд обязал его выплатить два миллиона рублей морального ущерба. Преступление было совершено летом 2020 года. Он узнал, что девушке дали кредит и решил погасить им свои долги. Чтобы снять деньги с банкомата, он надел одежду убитой.

За убийство сокурсницы топором уралец получил 16 лет тюрьмы
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Цены на молоко выросли в Нижнем Тагиле. Согласно статистике, литр продукта в среднем стоил в августе 56,03 рубля, а по Свердловской области — 50,96 рубля. В некоторых городах региона, например в Серове, цена на продукт оказалась ниже средней.

Молочная продукция подорожала в Нижнем Тагиле
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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