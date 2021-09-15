Педофил на «Рено» и труп пропавшего бизнесмена. Итоги дня в Свердловской области

За убийство однокурсницы топором и ограбление 16 лет колонии строгого режима получил мужчина из Полевского. Также суд обязал его выплатить два миллиона рублей морального ущерба. Преступление было совершено летом 2020 года. Он узнал, что девушке дали кредит и решил погасить им свои долги. Чтобы снять деньги с банкомата, он надел одежду убитой.