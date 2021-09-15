Перспективы и стабильность: педиатр из Нижнего Тагила о целевом обучении

Специалисты рекомендуют абитуриентам обучение по целевому направлению. Заявку на его получение может подать любой желающий выпускник, для этого нужно заблаговременно, до сдачи ЕГЭ, обратиться в отдел кадров медицинского учреждения, чтобы оформить документы. Далее всё зависит от того, как абитуриенты сдадут ЕГЭ.