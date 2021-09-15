Рост цен на молоко объяснили свердловские животноводы

Член правления Союза животноводов Илья Бондарев объяснил, что в общей сложности по сравнению с 2020 годом молоко стало дороже на 18%. Одной из главных причин является дефицит кормов. Это случилось в связи с летом, которое выдалось жарким. Таким образом, урожайность кормов упала минимум на 20%, а их цена на рынке выросла на 35%, сообщает Znak со ссылкой на департамент информполитики региона.