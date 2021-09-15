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Рост цен на молоко объяснили свердловские животноводы

15 сентября 2021, 16:35
Фото: pixabay
Животноводы Свердловской области раскрыли причину, почему подорожало молоко. Данные Свердловскстата гласят, что с начала 2021 года пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности поднялось в цене на 1,5 рубля за литр (+3%).

Исходя из статистки, в январе литр молока можно было купить за 51,63 рубля, а в конце августа уже за 53,12 рубля. В уральской столице молоко поднялось почти на 2,5 рубля за литр (+5%), а в Нижнем Тагиле на 2%.

Член правления Союза животноводов Илья Бондарев объяснил, что в общей сложности по сравнению с 2020 годом молоко стало дороже на 18%. Одной из главных причин является дефицит кормов. Это случилось в связи с летом, которое выдалось жарким. Таким образом, урожайность кормов упала минимум на 20%, а их цена на рынке выросла на 35%, сообщает Znak со ссылкой на департамент информполитики региона.

По мнению Бондарев, если власти окажут поддержку аграриям, чьи территории пострадали во время засухи, это поможет остановить рост цен.

Напомним, в начале августа стало известно, что в Свердловской области стали увеличиваться цены на растворимый и натуральный кофе. Стоимость кофе во втором квартале 2021 года выросла на 3,78%. Подорожание кофейных зерен может также отразиться на сегменте кофе навынос.

Рост цен на кофе в Свердловской области зафиксировал Росстат
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