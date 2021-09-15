Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетел на Урал

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прибыл в Екатеринбург во второй половине дня 15 сентября 2021 года, сообщает E1.
Официальная программа визита чиновника не озвучивается, но известно, что Рогозин собирается посетить оборонное предприятие «НПО автоматики» и одно из предприятий Свердловской области.
В поездках главу Роскосмоса будет сопровождать вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков.
Напомним, 1 сентября 2021 года Екатеринбург посещал глава МИДа Сергей Лавров, который прибыл для продвижения партии «Единая России» перед предстоящими 19 сентября текущего года местными и федеральными выборами.