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Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетел на Урал

15 сентября 2021, 08:48
Фото: 1MI
Самолет главы Роскосмоса в 13:00 15 августа 2021 года в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга встречали без кортежа.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прибыл в Екатеринбург во второй половине дня 15 сентября 2021 года, сообщает E1.

Официальная программа визита чиновника не озвучивается, но известно, что Рогозин собирается посетить оборонное предприятие «НПО автоматики» и одно из предприятий Свердловской области.

В поездках главу Роскосмоса будет сопровождать вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, 1 сентября 2021 года Екатеринбург посещал глава МИДа Сергей Лавров, который прибыл для продвижения партии «Единая России» перед предстоящими 19 сентября текущего года местными и федеральными выборами.

Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург
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#Екатеринбург#Роскосмос#НПО автоматики#Свердловская область#Дмитрий Рогозин#Рабочий визит#Новости УрФО#Общество
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