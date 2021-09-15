Шипулин, Захаров, Таскаев: 95 млн потратили на агитацию уральские кандидаты в Госдуму

Posted 15 сентября 2021, 05:00
Published 15 сентября 2021, 05:00
Modified 19 августа 2024, 22:46
Updated 19 августа 2024, 22:46
Кандидаты на места в Государственной думе от Свердловской области уже имеют на своих специальных предвыборных счетах свыше 125 млн рублей. Больше всего средств числится в фондах у спортсмена и действующего депутата Госдумы Антона Шипулина (40 млн рублей), который баллотируется от Серовского избирательного округа.
Еще 23,5 млн рублей в фонде у представителя УВЗ Константина Захарова, который выдвигается от Нижнетагильского округа. Почти 18 млн на спецсчете у Владимира Таскаева, экс-депутата Госдумы пятого и шестого созывов, он планирует получить голоса избирателей в Каменске-Уральском.
На агитацию свердловские политики уже израсходовали почти 95 млн рублей. Среди лидеров по расходам на изготовление и размещение агитационных материалов также Шипулин (22 млн), Захаров (16 млн) и Таскаев (15 млн).
В сумме эти три кандидата потратили на предвыборную агитацию 53 млн рублей — это более 55% от всех средств, которые ушли на привлечение внимания избирателей в Свердловской области на выборах в Госдуму на текущий момент.