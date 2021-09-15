Сотрудники закрывшегося хлебокомбината в Сысерти получили зарплату

Напомним, Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября. Тогда на предприятии заявили, что причиной стало подорожание продуктов. Руководство сказало, что проблемы на предприятии начались еще в мае 2021 года. Партеров попросили не применять штрафные санкции за неисполненные контракты. Также стало известно, что работникам предприятия несколько месяцев не платят зарплату.