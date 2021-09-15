Стали известны подробности увольнения заведующей детским садом в Сысерти

Утром 15 сентября 2021 года стало известно об увольнении заведующей детсадом № 1 в Сысерти, которое якобы произошло сразу после того, как она написала официальное письмо в поддержку местного хлебокомбината, закрывшегося на днях.
Эту версию опровергли в Управлении образования Сысерти: у чиновников возникли претензии к заведующей не из-за письма на имя главы городской администрации, а совсем по другой причине.
Здесь речь идёт не о выражении гражданской позиции заведующей, а о безопасности детей,рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Оксана Колясникова.
Выяснилось, что на днях неизвестный мужчина посетил несколько детских дошкольных и образовательных учреждений, в которых он собирал подписи. Чиновники посчитали, что допуск на территорию неизвестных людей является грубым нарушением антитеррористических и эпидемиологических мер.
Напомним, 15 сентября 2021 года стало известно и скоропалительном увольнении заведующей детским садом № 1 Сысерти.