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Тело пропавшего бизнесмена найдено в Екатеринбурге

15 сентября 2021, 03:50
Фото: 1МI
На берегу озера Шарташ в Екатеринбурге найдено тело, пропавшего пять дней назад, 42-летнего бизнесмена.

Предприниматель вышел из дома 9 сентября и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Поисками пропавшего занимались родственники, друзья, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Друг мужчины сообщил о том, что у бизнесмена была депрессия из-за посещения налоговой службы, пишет «КП-Екатеринбург».

По данным издания, перед исчезновением мужчина оставил дома предсмертную записку. Не исключено, что бизнесмен мог свести счеты с жизнью.

Напомним, на берегу Шарташа нашли машину пропавшего 9 сентября бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга. Водолазы обследуют дно реки в поисках тела мужчины.

На берегу реки нашли авто пропавшего бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга
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#Екатеринбург#Труп#Бизнесмен#Тело#Происшествия
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