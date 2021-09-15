Тело пропавшего бизнесмена найдено в Екатеринбурге

Предприниматель вышел из дома 9 сентября и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Поисками пропавшего занимались родственники, друзья, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
Друг мужчины сообщил о том, что у бизнесмена была депрессия из-за посещения налоговой службы, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным издания, перед исчезновением мужчина оставил дома предсмертную записку. Не исключено, что бизнесмен мог свести счеты с жизнью.
Напомним, на берегу Шарташа нашли машину пропавшего 9 сентября бизнесмена Александра Шабанова из Екатеринбурга. Водолазы обследуют дно реки в поисках тела мужчины.