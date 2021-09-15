Трехфазными стали светофоры у Драмтеатра в Нижнем Тагиле

Сейчас пешеходы больше не будут пересекаться с транспортом. Пока диагональный пешеходный переход там не оборудован, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.
Также на этом перекрестке специалисты предприятия устанавливают инновационные экспериментальные светофоры Уральского оптико-механического завода. Апробация будет проходить в течение 90 дней.
Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Фрунзе и Черных также появилась отдельная фаза работы светофоров для пешеходов.