Заведующая детсадом уволилась после просьб спасти хлебокомбинат в Сысерти

Печати вы зачем ставили? Хотите поддерживать? Выступайте как частные лица. Все бы ничего, но вы бы хоть его [главы администрации] имя-отчество правильно написали. Ну не зовут его так!говорит Оксана Сергеевна (по словам заведующей детсадом, это голос начальника управления образования).