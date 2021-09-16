3 вагона сошли с рельсов под Нижним Тагилом

Поздно ночью 16 сентября 2021 года три железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Гороблагодатская в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Сошедшие с рельсов вагоны также повредили опоры линий электропередачи. В результате ЧП никто не пострадал, рельсы остались неповрежденными и два вагона уже вернули на них обратно.
Расписание движения составов по станции не изменялось, на место происшествия выехали следователи и прокурор нижнетагильской транспортной прокуратуры. Специалисты устанавливают причину ЧП.
Напомним, летом 2021 года на перегоне Ревда — Решеты с рельсов сошли 8 грузовых вагонов. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.