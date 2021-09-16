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«Бургер Рус» и «Яндекс.Такси» выплатят по 300 тысяч екатеринбурженке за ДТП

16 сентября 2021, 11:46
Фото: 1mediainvest.ru
Инцидент случился осенью 2019 года, когда девушка возвращалась в такси домой с ночной смены. ДТП случилось на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна в Екатеринбурге, автомобиль влетел в металлическое ограждение, от удара в которые и пострадала екатеринбурженка.

В результате расследования ДТП, виновными были признаны водитель «Яндекс.Такси» и начальник отдела охраны труда «Бургер Рус». Водителя лишили прав на полтора года и ограничили свободу на 1 год, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Пострадавшая перенесла операцию и длительный восстановительный процесс, девушке также требуется еще одно вмешательство хирургов. После выписки из больницы, екатеринбурженка обратилась в суд с требованием выплаты денежной компенсации.

Девушка подала иск к обеим компаниям, в котором требовала взыскать с них 1 миллион рублей солидарно. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, снизив сумму выплат до 300 тысяч с каждого ответчика.

Компании подали апелляцию, но вышестоящий суд оставил решение без изменений, оно вступило в законную силу.

Напомним, водитель такси скрылся с места ДТП в Екатеринбурге. В аварии пострадал ребенок.

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