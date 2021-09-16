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Двое уральцев предстали перед судом за попытку сбыта изумрудов на 4 миллиона рублей

16 сентября 2021, 15:57
Фото: 1MI
Двое мужчин получили сроки за то, что пытались незаконно продать 3,9 килограмма изумрудов. После сделки они хотели получить свыше 4 миллионов рублей. Приговор вынес городской суд Асбеста.

Следователи установили, что в минувшем году один из уральцев незаконно купил необработанные изумруды, которые не были ювелирными изделиями. Потенциальным покупателем стал сотрудник правоохранительных органов, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Уральцы были задержаны после того, как показали «покупателю» качество камней и выставили им цену свыше 4 миллионов. В задержании участвовали стражи порядка и сотрудники ФСБ, рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В результате один из злоумышленников получил 4,5 года колонии строгого режима, а второй 2,5 года лишения свободы условно.

Напомним, 33-летний житель Екатеринбурга обвиняется в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты. Около 20 стодолларовых фальшивок уралец хранил на садовом участке родителей.

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#Суд#Изумруд#Асбест#Камни#Общество
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