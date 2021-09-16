Фотовыставка «Хозяин Арктики — 2021» откроется 22 сентября в Москве

Первый этап прошел в формате авиамониторинга. Его старт произошел 11 мая в Якутии. Но погода только через 10 дней позволила ученым отправиться по авиамаршруту. Всего воздушному помощнику Л-410 с группой учёных, фотографов и видеографов совершили 8 маршрутов протяженностью около 1500 километров каждый.