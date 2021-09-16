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На «наркоторговцев» нападала банда грабителей в Нижнем Тагиле

16 сентября 2021, 09:03
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле орудовала банда грабителей, вымогающая ценности у якобы причастных к наркоторговле. Один из грабителей уже получил тюремный срок, остальные преступники дожидаются суда.

Чтобы избежать уголовной ответственности за «наркоторговлю», жителей Нижнего Тагила заставляли платить вымогатели, сообщает «КП-Екатеринбург».

По версии следствия, в середине октября 2021 года банда напала на тагильчанина, обвинив его в «торговле наркотиками». У мужчины под угрозой ножа вымогали 20 тысяч рублей за то, чтобы он избежал уголовной ответственности.

После угрозы отрезать ему палец, мужчина отдал преступникам деньги, и сообщим им о еще одном «наркоторговце». В эту же ночь с 18 на 19 октября 2020 года, бандиты пришли к якобы наркоторговцу и стали требовать у него 100 тысяч рублей.

Мужчина передал злоумышленникам 47,5 тысяч рублей и золотые украшения на сумму более 100 тысяч.

Одного из преступников суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима, его подельники ожидают окончания следствия и суда.

Напомним, полицейским удалось задержать бандитов, которые еще в 2003-м году похитили ребенка с целью выкупа в Нижнем Тагиле. Испугавшись, в какой-то момент, ответственности, отморозки задушили мальчика.

Перед судом предстанет банда, похитившая сына бизнесмена в Нижнем Тагиле в 2003 году
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#Наркоторговец#Грабители#Банда#Обвинительный приговор#Нижний Тагил#Происшествия
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