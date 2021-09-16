На «наркоторговцев» нападала банда грабителей в Нижнем Тагиле

После угрозы отрезать ему палец, мужчина отдал преступникам деньги, и сообщим им о еще одном «наркоторговце». В эту же ночь с 18 на 19 октября 2020 года, бандиты пришли к якобы наркоторговцу и стали требовать у него 100 тысяч рублей.