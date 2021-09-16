Повешенная собака найдена в лесу под Березовским

Прежде, животное проживало в одном из многоквартирных домов Березовского, но когда хозяева уже не могли за собакой ухаживать в силу возраста, дети хозяев выгнали ее на улицу. Собака осталась жить в «родном» подъезде, соседи кормили ее и ухаживали, производилась также уборка подъезда.