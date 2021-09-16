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Реконструированный парк за «Юбилейным» в Тагиле торжественно открыли Пинаев и Смирнов

16 сентября 2021, 14:28
Фото: TagilCity.ru
Торжественное открытие реконструированного парка за дворцом культуры «Юбилейный» состоялось 16 сентября в Нижнем Тагиле. На мероприятии присутствовали мэр города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На мероприятие собралось около 200 человек. На импровизированной сцене возле клумбы с топиарной фигурой «Влюбленные» выступали творческие коллективы дворца «Флай» и «Дюма».

В парке появились новые дорожки, детские игровые площадки, современные тренажеры для занятий спортом, комфортные лавочки и урны рядом с ними. Также для безопасности тагильчан там установлены камеры видеонаблюдения «Безопасного города».

Получился прекрасный парк! Я уверен, что каждый найдет здесь для себя любимый уголок. Любите свой город, и он будет развиваться, сказал Николай Смирнов.

Он отметил, что все малые архитектурные формы, установленные в парке производства либо Нижнего Тагила, либо предприятий Свердловской области. Владислав Пинаев рассказал, что у Николая Смирнова сегодня день рождения, однако он все равно выбрал время и приехал в Нижний Тагил.

Фото: TagilCity.ru

Появилась новая практика: впервые с момента начала строительства власти общались с местными жителями и принимали общие решения, чтобы реконструкция устроила всех. На следующий год отремонтируем фасады дворца культуры. Поздравляю всех с открытием старого нового сквера! пояснил Владислав Пинаев.

Также глава города поблагодарил директора компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева за проделанную работу.

Почетный гражданин города Анатолий Комаров отметил, что удалось сохранить большое количество уже существующих зеленых насаждений, посаженных в 70-е годы.

Напомним, реконструкция сквера прошла в рамках нацпроекта «Жилье городская среда». Площадь выполненных работ составила более 4 гектаров, на них было выделено 71,3 миллиона рублей. Так выглядел парк в начале работ в мае 2021 года.

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