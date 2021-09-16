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Случай заболевания столбняком впервые после 17-летнего «перерыва» выявлен на Урале

16 сентября 2021, 06:24
Фото: 1mediainvest.ru
Первый случай столбняка за последние 17 лет зафиксирован на Урале. Родители-антипрививочники в свое время отказались прививать своего ребенка от столбняка по «идеологическим» соображением.

5-летний ребенок получил травму и ссадины катаясь на велосипеде в Верхней Пышме еще в начале лета 2021 года, но родители мальчика не спешили обращаться за медицинской помощью. В результате чего лечение началось лишь спустя 2 недели, сообщает Уральское управление Роспотребнадзора.

В итоге несовершеннолетний пациент провел несколько месяцев в больнице, вначале лечения ребенка ввели в медикаментозную кому на аппарат ИВЛ. Медикам удалось спасти 5-летнего мальчика, но теперь у него наблюдаются серьезные неврологические нарушения.

По данным надзорного ведомства этот случай заболевания столбняком стал первым за последние 17 лет. Специалисты связывают такой продолжительный срок с высоким уровнем профилактической вакцинации у детей, и ревакцинации у взрослых.

Напомним, в начале сентября 2021 года на Среднем Урале началась профилактическая кампания против вируса гриппа.

Вакцинация против вируса гриппа стартовала в Свердловской области
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#Профилактика#Верхняя Пышма#Прививка#Кома#Аппарат ИВЛ#Мальчик#Здоровье
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