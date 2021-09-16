Случай заболевания столбняком впервые после 17-летнего «перерыва» выявлен на Урале

5-летний ребенок получил травму и ссадины катаясь на велосипеде в Верхней Пышме еще в начале лета 2021 года, но родители мальчика не спешили обращаться за медицинской помощью. В результате чего лечение началось лишь спустя 2 недели, сообщает Уральское управление Роспотребнадзора.