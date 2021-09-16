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Тагильчанка купила в аптеке коробку из-под лекарства за 600 рублей

16 сентября 2021, 14:32
Фото: 1MI
Фармацевты аптеки «Вита», которая находится в Нижнем Тагиле на улице Победы, продали местной жительнице коробку, в которой не оказалось лекарства.

Тагильчанка приобрела препарат за 600 рублей для своего ребенка. Однако дома она поняла, что пачка пустая. Из-за инцидента один день курса пришлось пропустить, сообщает «КП-Екатеринбург». На данный момент инцидент разрешился, женщина получила купленные капсулы.

По ее словам, препарат был извлечен из упаковки, чтобы его не украли. В аптеке тагильчанке принесли извинения.

Напомним, в марте 65 миллионов рублей штрафов назначило УФАС фармацевтическим компаниям свердловского депутата за сговор на госзакупках. Ранее организации признали вступившими в сговор по завышению цен на аукционах по продаже лекарств для онкобольных. Однако решение суда было обжаловано.

Фармкомпании свердловского депутата обжаловали участие в сговоре через суд
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#Покупка#Аптека#Лекарства#Нижний Тагил#Происшествия
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