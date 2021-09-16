Тагильчанка купила в аптеке коробку из-под лекарства за 600 рублей

Напомним, в марте 65 миллионов рублей штрафов назначило УФАС фармацевтическим компаниям свердловского депутата за сговор на госзакупках. Ранее организации признали вступившими в сговор по завышению цен на аукционах по продаже лекарств для онкобольных. Однако решение суда было обжаловано.