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Труп мужчины обнаружен в машине в Краснотурьинске

16 сентября 2021, 13:35
Фото: 1MI
После того, как в автомобиле в Краснотурьинске был найден труп мужчины, Следственный комитет организовал проверку. Как стало известно, скончавшейся является местным жителем.

Предполагается, что инцидент не носит криминальный характер. С целью определения конкретной причины гибели уральца осуществляется судебно-медицинская экспертиза, сообщает Е1 со ссылкой на СК.

В день происшествия мужчина жаловался на плохое самочувствие, однако он все равно отправился на работу. Оттуда его впоследствии забрали родственники, сообщается в группе «Вечерний Краснотурьинск» «ВКонтакте». В течение поездки состояние свердловчанина стало хуже. Он скончался.

На данный момент его личность уже была установлена. Это 49-летний местный житель, сообщает глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, тело 42-летнего бизнесмена, который пропал пять дней назад, было обнаружено 15 сентября в Екатеринбурге. Предприниматель исчез 9 сентября. В тот день на берегу Шарташа нашли его машину. Друг мужчины рассказал, что у него была депрессия из-за посещения налоговой службы. Перед исчезновением уралец также написал предсмертную записку.

Тело пропавшего бизнесмена найдено в Екатеринбурге
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#СК РФ#Следственный комитет#Краснотурьинск#Труп#Проверка#Происшествия
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