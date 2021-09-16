Труп мужчины обнаружен в машине в Краснотурьинске

Напомним, тело 42-летнего бизнесмена, который пропал пять дней назад, было обнаружено 15 сентября в Екатеринбурге. Предприниматель исчез 9 сентября. В тот день на берегу Шарташа нашли его машину. Друг мужчины рассказал, что у него была депрессия из-за посещения налоговой службы. Перед исчезновением уралец также написал предсмертную записку.