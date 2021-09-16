В смерти ребенка и своей инвалидности обвинила врачей екатеринбурженка

Как говорит сама пострадавшая, ее осматривали студенты-медики, а лечащий врач перинатального центра осмотрела ее лишь один раз. Также девушка пояснила, что врачи выбрали «выжидательную» тактику, ей не стали делать кесарево сечение сразу.