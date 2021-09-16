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В смерти ребенка и своей инвалидности обвинила врачей екатеринбурженка

16 сентября 2021, 05:34
Фото: 1mediainvest.ru
Женщина требует с перинатального центра уральской столицы 3 миллиона рублей компенсации. После осложнений во время родов она оказалась в реанимации 40-й больницы Екатеринбурга. Теперь она инвалид первой группы, ребенка врачам спасти не удалось.

Весной 2019 года молодую женщину госпитализировали в перинатальный центр Екатеринбурга на 22-й недели беременности, где, как она считает, врачи проявили халатность. Это привело к потере ребенка и инвалидности, сообщает «КП-Екатеринбург».

Как говорит сама пострадавшая, ее осматривали студенты-медики, а лечащий врач перинатального центра осмотрела ее лишь один раз. Также девушка пояснила, что врачи выбрали «выжидательную» тактику, ей не стали делать кесарево сечение сразу.

В результате через несколько дней у женщины резко поднялась температура, томография показала, что ребенок внутри роженицы мертв. Только после этого ей сделали кесарево, у девушки открылось обильное кровотечение и ее экстренно госпитализировали в реанимацию.

Итогом всего стало удаление репродуктивных органов у 25-летней женщины и почечная недостаточность, теперь она инвалид первой группы. Пострадавшая подала иск к перинатальному центру на 3 миллиона рублей, дело слушается уже год.

Напомним, в августе 2021 года женщина с COVID-19 скончалась сразу после родов, ребенок остался жив и переведен в перинатальный центр Екатеринбурга.

Женщина с коронавирусом умерла после родов первенца в Екатеринбурге
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#Суд#Екатеринбург#Халатность#Инвалидность#Роды#Врачи#Перинатальный центр#Новости УрФО#Здоровье
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