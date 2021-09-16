Вместо старой нефтебазы на Руднике в Тагиле открылся новый топливный терминал

У нас было полное понимание во всех вопросах во время строительства. Мы, со своей стороны, помогали и чувствовали отдачу. Поэтому строительство нефтебазы в этом месте вдвойне значимо. Рудник имени 3 Интернационала у нас сегодня далеко не самая процветающая территория. Шахта закрылась еще в 90-е годы, поэтому я считаю, что это предприятие здесь — районообразующее,отметил Владислав Пинаев.