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Екатеринбургские пенсионеры пожаловались на сбои в работе продуктовых карточек

17 сентября 2021, 17:43
Фото: TagilCity.ru
О сбоях в работе продуктовых карточек, приуроченных ко Дню пенсионера, сообщили пожилые люди в Екатеринбурге. Местная жительница рассказала, что пришла в магазин «Пятерочка» после голосования, но не смогла оплатить свои покупки.

По ее словам, платеж не проходил, тогда продавцы посоветовали вернуться на избирательный участок и поменять карту, пишет Е1. О том, что система сбоит, подтвердили в пресс-службе компании Х5 Group и представители «Пятерочки». Там порекомендовали звонить на «горячую» линию магазина и принесли извинения за неудобства.

Отмечается, что карта активна до 1 декабря. Ее номинал составляет 150 рублей. Деньги можно потратить либо сразу, либо частями, сообщает департаменте информполитики региона.

Напомним, продуктовые карты и открытки будут выдаваться вместе с бюллетенем. Акцию организовало Министерство социальной политики Свердловской области совместно с Фондом.

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