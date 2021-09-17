Екатеринбургские пенсионеры пожаловались на сбои в работе продуктовых карточек

По ее словам, платеж не проходил, тогда продавцы посоветовали вернуться на избирательный участок и поменять карту, пишет Е1. О том, что система сбоит, подтвердили в пресс-службе компании Х5 Group и представители «Пятерочки». Там порекомендовали звонить на «горячую» линию магазина и принесли извинения за неудобства.