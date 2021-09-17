Голый мужчина напугал ребенка в Екатеринбурге

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как в лифте голый мужчина стоит, удерживаясь за поручни, после чего садится, а потом и ложится на пол. Вскоре мужчина снова принимает вертикальное положение, а в кабинку заходит другой человек. Обнаженный уралец выходит.