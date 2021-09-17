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Грабительница искусала продавщицу и забрала из кассы 21 тысячу в Екатеринбурге

17 сентября 2021, 09:34
Фото: 1mediainvest.ru
Женщина-продавщица пострадала от зубов грабительницы, когда та хотела забрать из кассы дневную выручку магазина в Екатеринбурге. Пострадавшая доставлена в больницу для обработки укусов и царапин.

17 сентября 2021 года сотрудники Росгвардии и полиции задержали грабительницу, которая совершила открытую кражу денег из кассы продуктового магазина на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На вызов «тревожной» кнопки в одном из продуктовых магазинов Уралмаша прибыли сотрудники правоохранительных органов, где продавщица им рассказала о совершении грабежа. Женщина пояснила, что в помещение торговой точки зашла малознакомая молодая девушка и покусала ее.

Затем грабительница похитила из кассы магазина 21 тысячу рублей и скрылась. Пострадавшую доставили в больницу.

По «горячим следам» полицейские установили личность налетчицы. Ею оказалась 34-летняя жительница микрорайона Уралмаш уральской столицы. В своем доме она была задержана и доставлена в отдел полиции.

Напомним, полицейские задержали банду вымогателей, которые грабили якобы «наркоторговцев» в Нижнем Тагиле.

На «наркоторговцев» нападала банда грабителей в Нижнем Тагиле
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