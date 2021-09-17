Грабительница искусала продавщицу и забрала из кассы 21 тысячу в Екатеринбурге

На вызов «тревожной» кнопки в одном из продуктовых магазинов Уралмаша прибыли сотрудники правоохранительных органов, где продавщица им рассказала о совершении грабежа. Женщина пояснила, что в помещение торговой точки зашла малознакомая молодая девушка и покусала ее.