Информационный центр по наблюдению за выборами открыла Партия пенсионеров

В субъектах государства от Партии пенсионеров будут работать свыше 34 000 наблюдателей. Таким образом, следить за ходом выборов получится более чем в 30% избирательных участков РФ. Наблюдатели охватят большинство российских регионов с большой концентрацией граждан. В первую очередь это Подмосковье и Ленинградская область, пояснил зампредседателя центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков.