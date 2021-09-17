Канделаки раскритиковала родителей-антипрививочников мальчика из Верхней Пышмы

В своем Telegram-канале Тина Канделаки написала, что мода на отказ от профилактических прививок приводит к тяжелым последствиям в будущем. Чаще всего от такого решения родителей-антипрививочников страдают невиновные дети.
Телеведущая призвала родителей пострадавшего от столбняка в Свердловской области пятилетнего мальчика объяснить свое нежелание делать ребенку профилактические прививки.
Она также рассказала, что в различных соцсетях появилось движение «чисткокровок». Так называет себя сообщество людей сознательно отказавшихся от прививок от COVID-19 во время пандемии.
Напомним, врачи Верхней Пышмы Свердловской области успели спасти 5-летнего мальчика, подхватившего столбняк после падения с велосипеда. Ребенок лежал в медикаментозной коме под аппаратом ИВЛ.