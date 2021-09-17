Лучший повар Свердловской области выбран в Екатеринбурге

В УрГЭУ подведены итоги конкурса «Лучший повар» региона, победителем стал представитель Каменска-Уральского Николай Чукалкин, сообщает «КП-Екатеринбург».
В конкурсе могли принять участие повара заведений общественного питания, чей опыт работы по специальности составляет не менее 3-х лет. Первый этап заключался в выполнении домашнего задания: мастера выбирали и готовили блюда из предложенных жюри.
Второй этап был на время: за час необходимо было приготовить настоящее блюдо из меню ресторана и закуску.
Напомним, нижнетагильский полицейский стал участником всероссийского ведомственного конкурса МВД «Народный участковый».