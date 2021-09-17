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Лучший повар Свердловской области выбран в Екатеринбурге

17 сентября 2021, 06:32
Фото: 1mediainvest.ru
19 претендентов бились за победу в конкурсе на лучшего повара Среднего Урала в рамках проекта «Славим человека труда». Победитель получил 55 тысяч рублей.

В УрГЭУ подведены итоги конкурса «Лучший повар» региона, победителем стал представитель Каменска-Уральского Николай Чукалкин, сообщает «КП-Екатеринбург».

В конкурсе могли принять участие повара заведений общественного питания, чей опыт работы по специальности составляет не менее 3-х лет. Первый этап заключался в выполнении домашнего задания: мастера выбирали и готовили блюда из предложенных жюри.

Второй этап был на время: за час необходимо было приготовить настоящее блюдо из меню ресторана и закуску.

Напомним, нижнетагильский полицейский стал участником всероссийского ведомственного конкурса МВД «Народный участковый».

Полицейский из Нижнего Тагила стал участником конкурса «Народный участковый»
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