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Замглавы Минстроя РФ и «Квадра» обсудили вопросы подготовки Курской области к зиме

17 сентября 2021, 18:54
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров организовал встречу с губернатором Курской области Романом Старовойтом и генеральным директором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым. В рамках такого диалога обсуждались проблемы подготовки региона к началу отопительного сезона.

Также были подведены промежуточные итоги действия концессионной программы по развитию муниципальной системы теплоснабжения. Как сообщает kpravda.ru, на прошедшем заседании штаба по подготовке региона к предстоящим холодам замглавы Минстроя доложил, что в Курской области все муниципальные образования подготовлены к старту отопительного сезона 2021/2022. В областном центре «Квадра» организовала летнюю ремонтную кампанию, в рамках которой был реализован запланированный ряд работ по подготовке теплоэнергетического комплекса к предстоящему сезону отопления. Максим Егоров побывал на ТЭЦ СЗР ПАО «Квадра», где самолично проверил готовность объекта к эксплуатации в период холодов.

На выполненные работы и реконструкцию технического оснащения станций и котельных, модернизацию теплосетей в регионе компания израсходовала порядка 830 миллионов рублей. Энергетики заменили в Курске около 31 км изношенных трубопроводов, 14 км из которых подлежали замене в рамках заключенного в 2020 году концессионного соглашения.

Губернатор региона отметил важность совместной с «Квадрой» концессии, благодаря которой был значительно увеличен масштаб реализованных работ по ремонту тепловых сетей. Соглашение помогло привлечь финансы и частных инвесторов, и государства. Роман Старовойт сказал, что понимает: сложности, связанные с проведением ремонтных работ, особенно отключения горячей воды на длительный срок, вызывают дискомфорт, зато организованная подготовка к зимнему сезону позволит пережить период отопления без каких-либо аварийных ситуаций.

Гендиректор «Квадры» подчеркивает, что в течение последних трех лет компания осуществила в Курске ряд мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, затратив на такие цели свыше 1,8 миллиарда рублей. Концессионное соглашение начало реализовываться в регионе ровно год назад. В течение такого срока объемы замены изношенных сетей возросли почти в два раза, причем все аварийные участки трубопровода уже заменены и введены в эксплуатацию. «Повышение качества и надежность теплоснабжения в Курске — наша главная задача», — обозначил планы дальнейшей работы Семен Сазонов.

#Политика
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