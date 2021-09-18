Эксперты и участники оценили организацию выборов в Свердловской области

Есть вопросы, о которых нужно подумать перед следующими выборами. Например, некоторым людям с инвалидностью необходима помощь на участке, а по закону мы достаточно жестко отсекаем сопровождающих лиц при голосовании. Нас просят разрешить сопровождающим заходить в кабинки, чтобы они помогли заполнить бюллетень, рассказала Татьяна Мерзлякова.