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Хотел погреться: в Екатеринбурге мигрант залез в шахту небоскреба и упал

18 сентября 2021, 13:53
Фото: 1MI
Гражданин Киргизии, приехавший в уральскую столицу на заработки, пробрался погреться в вентиляционную шахту в многоквартирном доме, однако упал. Его спасли сотрудники МЧС.

Инцидент произошел ночью 18 сентября на улице Щорса. Мужчина упал в вентиляционную шахту, пролетел вниз на 30 метров и застрял на уровне девятого этажа. Об этом Ура.ру рассказал один из сотрудников службы спасения. Когда товарищи, которые вместе с ним хотели погреться, поняли, что произошло, то вызвали спасателей.

В результате специалисты с помощью веревки вытащили приезжего. Отмечается, что у него оказались полностью стерты кроссовки, так как мужчина пробовал тормозить руками и ногами.

Мигранты пояснили, что из трубы шел теплый пар, поэтому они и решили погреться.

Напомним, в середине августа стало известно, что в Екатеринбурге крановщик заявил о нападении на него четверых рабочих-мигрантов из Узбекистана. Он обвинил правоохранительные органы в бездействии.

Крановщик заявил об избиении мигрантами на стройке в Екатеринбурге
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