Хотел погреться: в Екатеринбурге мигрант залез в шахту небоскреба и упал

Инцидент произошел ночью 18 сентября на улице Щорса. Мужчина упал в вентиляционную шахту, пролетел вниз на 30 метров и застрял на уровне девятого этажа. Об этом Ура.ру рассказал один из сотрудников службы спасения. Когда товарищи, которые вместе с ним хотели погреться, поняли, что произошло, то вызвали спасателей.