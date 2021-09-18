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Извращенец в метро и смерть военных в пожаре. Итоги дня в Свердловской области

18 сентября 2021, 13:38
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 18 сентября.

Под Екатеринбургом на 47-м километре Тюменского тракта произошла авария, в которой травмы получила жительница Сухого Лога. Предварительная информация гласит, что она, управляя Chevrolet, во время обгона столкнулась лоб в лоб с грузовиком MAN. В тяжелом состоянии женщина госпитализирована в больницу Екатеринбурга. На фотографиях с места событий можно увидеть, что от легкового автомобиля практически ничего не осталось, только «груда металла». На данный момент проводится проверка.

От машины ничего не осталось: иномарка влетела в грузовик под Екатеринбургом
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В частном доме в поселке Логиново произошел пожар, в котором заживо сгорели трое военных. Они отмечали профессиональный праздник — День танкиста. Как стало известно, в огне скончались трое их четверых друзей: 25-летний Сергей и 26-летние братья-близнецы Павел и Александр. В живых остался только один из сослуживцев, который ночевал в беседке. Поскольку тела сгорели, останки похоронят в закрытых гробах.

Трое молодых военных заживо сгорели во время праздника в Свердловской области
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В Екатеринбурге местные жительницы пожаловались на то, что неизвестный мужчина пристает к ним в метро во время час-пик. По словам одной из пострадавших, в переходе станции метро «Ботаническая» неизвестный гражданин провел рукой между ее ног и тут же ушел. Свердловчанка не успела разглядеть мужчину. Она написала заявление в полицию.

Свердловчанка пожаловалась на домогательства в час-пик в метро Екатеринбурга
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В Заречном во время голосования на участке № 1794 молодой человек опустил в урну пачку бюллетеней. Об этом сообщили в соцсетях. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как гражданин вышел из кабинки для голосования со свернутой пачкой бюллетеней и начал опускать их в урну. Информация была опровергнута в Центре общественного наблюдения. Там доказали, что видео было сделано на другом участке. Данные о нарушении не подтверждаются.

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