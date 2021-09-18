На выборах свердловчанка обнаружила в своей квартире прописанную незнакомку

Инцидент произошел на участке №1255. Сама женщина проживает на улице Крауля, 46.
Свердловчанка рассказала, что на процедуре получения бюллетеней она обнаружила в своей квартире прописанную незнакомую женщину, которая уже успела проголосовать 17 сентября.
Когда попытались выяснить подробности, прибежал председатель избирательного участка и технично вывел меня и дочь с территории участка, сообщила женщина Е1.
После случившегося екатеринбурженка обратилась в правоохранительные органы. Однако в областном избиркоме заявили, что все списки формируются по полученным из системы МВД сведениям.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга при общении с редакцией TagilCity.ru от комментариев по данной ситуации воздержались.
Напомним, эксперты и участники дали оценку организации выборов в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Они считают, что первая половина трехдневного голосования прошла без серьезных нарушений, но есть замечания.