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Привитые от COVID-19 уральцы пожаловались на непредоставление сертификата

18 сентября 2021, 15:16
Фото: 1МI
Привитая против коронавируса семейная пара из Екатеринбурга заявила, что больше месяца не может получить прививочный сертификат, несмотря на то, что прошли полный курс вакцинации.

Екатеринбурженка сделала прививку в госпитале Минобороны РФ в августе 2021 года, но сертификаты о вакцинации получить не может.

Женщина отметила, что в данном медучреждении вакцинируют военнослужащих, членов их семей и работников медсанчасти, но информацию в единый государственный регистр госпиталь Минобороны не передаёт, рассказала свердловчанка Е1.

Отмечается, что с аналогичной ситуацией столкнулись и другие жители Екатеринбурга, кто прививался в поликлинике Минобороны.

В оперштабе ответили, что учреждения Минобороны не подведомственны Минздраву области, поэтому не предоставляют гражданам услуги в сфере здравоохранения в электронной форме посредством портала «Госуслуги».

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос о внесение изменений в нормативные правовые акты РФ.

Напомним, жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, которые прошли вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной», в Роспотребнадзоре предложили пройти обследование на наличие антител, сообщили в региональном ведомстве.

Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела
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#Екатеринбург#Сертификат#Прививка#Больница#Здоровье
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