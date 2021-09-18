Привитые от COVID-19 уральцы пожаловались на непредоставление сертификата

Привитая против коронавируса семейная пара из Екатеринбурга заявила, что больше месяца не может получить прививочный сертификат, несмотря на то, что прошли полный курс вакцинации.

Екатеринбурженка сделала прививку в госпитале Минобороны РФ в августе 2021 года, но сертификаты о вакцинации получить не может. Женщина отметила, что в данном медучреждении вакцинируют военнослужащих, членов их семей и работников медсанчасти, но информацию в единый государственный регистр госпиталь Минобороны не передаёт, рассказала свердловчанка Е1. Отмечается, что с аналогичной ситуацией столкнулись и другие жители Екатеринбурга, кто прививался в поликлинике Минобороны. В оперштабе ответили, что учреждения Минобороны не подведомственны Минздраву области, поэтому не предоставляют гражданам услуги в сфере здравоохранения в электронной форме посредством портала «Госуслуги». В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос о внесение изменений в нормативные правовые акты РФ. Напомним, жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, которые прошли вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной», в Роспотребнадзоре предложили пройти обследование на наличие антител, сообщили в региональном ведомстве. Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела Узнать подробнее