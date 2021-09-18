Вагонка в первый день голосования стала самым активным районом на выборах в Госдуму

Самые неактивные голосующие в Ленинском районе. К 20 часам 17 сентября явка здесь составила 16980 человек или 20,78% от общего количества избирателей. При этом наибольшее количество оставленных голосов на участке № 2236. Там расположен СИЗО-3 ГУФСИН РФ по Свердловской области.