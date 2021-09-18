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Завершился второй день голосования на выборах в Нижнем Тагиле

18 сентября 2021, 16:40
Фото: TagilCity.ru
Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания Свердловской области прошел в Нижнем Тагиле в штатном режиме без нарушений, сообщает пресс-служба администрации города.

В общей сложности на 15 часов 18 сентября 2021 года, явка избирателей Нижнего Тагила составила 30,65%.

По итогам полутора дней голосования в Нижнем Тагиле лидером по явке избирателей остаётся Дзержинский район. На втором месте находится Тагилстроевский район, там проголосовало 29,71%. Наименьшая активность избирателей в Ленинском районе – 28,92%.

По итогам полутора дней голосования Вагонка остаётся активным районом на выборах
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За сегодняшний день самыми активными голосующими в Нижнем Тагиле стали избиратели Ленинского района – 8,14%. Однако, несмотря на то, что у Ленинского района самый большой прирост на второй день, он отстаёт от Дзержинского района по общей явке за полтора дня голосования.

Жители Ленинского района Нижнего Тагила активнее голосуют во второй день выборов
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За ходом голосования активно следят эксперты Центра общественного наблюдения. Избирательные участки работают в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00. Предусмотрено два вида участия в выборах – в помещении избирательного участка и на дому. Заявки для голосования дома принимаются до 14.00 19 сентября.

Избирательные участки Нижнего Тагила закрылись сегодня ровно в 20.00. Все бюллетени убраны в специальные сейф-пакеты, которые будут находиться под постоянным видеонаблюдением до вечера 19 сентября, когда по всей стране начнется общий подсчет голосов.

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