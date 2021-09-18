Завершился второй день голосования на выборах в Нижнем Тагиле

За сегодняшний день самыми активными голосующими в Нижнем Тагиле стали избиратели Ленинского района – 8,14%. Однако, несмотря на то, что у Ленинского района самый большой прирост на второй день, он отстаёт от Дзержинского района по общей явке за полтора дня голосования.