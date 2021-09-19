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Фура снесла Volkswagen под Нижним Тагилом

19 сентября 2021, 10:42
Фото: vsalde.ru/ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»
17 сентября в 14.10 на 32 километре автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда произошло массовое ДТП, в котором пострадал 44-летний мужчина.

Установлено, что водитель Volkswagen Polo, направляясь со стороны Нижнего Тагила при повороте в поселок Свободный не уступил дорогу грузовику MAN с полуприцепом. От удара Volkswagen отбросило на Ладу Ларгус.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора, который был установлен в автомобиле оператора передвижного комплекса фиксации правонарушений, сообщает издание «В Салде» со ссылкой на местное отделение ГИБДД.

В ДТП серьезные травмы получил водитель иномарки. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что пострадавший является жителем Свободного. Его стаж вождения – 26 лет.

Напомним, 70-летний мужчина, который управлял Volkswagen, скончался в ДТП на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой.

Смертельное ДТП с фурой и двумя иномарками произошло на Тюменском тракте
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#Массовое дтп#Фура#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда
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