Фура снесла Volkswagen под Нижним Тагилом

Установлено, что водитель Volkswagen Polo, направляясь со стороны Нижнего Тагила при повороте в поселок Свободный не уступил дорогу грузовику MAN с полуприцепом. От удара Volkswagen отбросило на Ладу Ларгус.
Момент аварии попал на запись видеорегистратора, который был установлен в автомобиле оператора передвижного комплекса фиксации правонарушений, сообщает издание «В Салде» со ссылкой на местное отделение ГИБДД.
В ДТП серьезные травмы получил водитель иномарки. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что пострадавший является жителем Свободного. Его стаж вождения – 26 лет.
Напомним, 70-летний мужчина, который управлял Volkswagen, скончался в ДТП на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой.