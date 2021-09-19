Хозяин пострадавшего от обрушения фасада в Екатеринбурге ВАЗа намерен подать в суд

Солидарны с уральцем и в управлении по охране объектов культурного наследия. В ведомстве редакции TagilCity.ru рассказали, что здание усадьбы находится в частном владении, однако хозяин исторического памятника не содержит его в надлежащем виде. Из-за этого управление неоднократно подавало исковые заявления.