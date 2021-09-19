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Историческое здание рухнуло на автомобиль в Екатеринбурге

19 сентября 2021, 10:59
Фото: 1МI
Сегодня днём, 19 сентября, в Екатеринбурге на улице Радищева, 6 обвалилась стена исторического здания. Обломки упали на припаркованный рядом автомобиль.

Во время происшествия никто из людей не пострадал.

Данное здание являлось объектом культурного наследия. В последние несколько лет стену подпирали деревянные балки. Ранее власти неоднократно обсуждали возможность сохранения данного объекта.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пишет Е1.

Напомним, с крыши одного из зданий в Екатеринбурге, принадлежащего городской электросетевой компании, рухнула глыба льда, приземлившись на автомобиль. В компании обещали рассмотреть вопрос о возмещении ущерба.

Глыба льда рухнула на автомобиль в Екатеринбурге
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#Здание#Екатеринбург#Машина#Новости УрФО#Происшествия
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