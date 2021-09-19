TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти половина избирателей Дзержинского района уже проголосовали на выборах

19 сентября 2021, 13:44
Фото: TagilCity.ru
Свердловский избирком опубликовал данные о явке к полудню 19 сентября. Лидирует в Нижнем Тагиле по-прежнему Дзержинский район.

По данным Свердловского избиркома, к 12 часам в Нижнем Тагиле проголосовало 39,71% избирателей. Пальма первенства по явке по-прежнему у Вагонки — 41,58% дзержинцев пришли на выборы.

Тагилстроевский район занимает по явке второе место — там проголосовало 38,70% избирателей. Явка в Ленинском районе немного ниже — 38,54%.

Напомним, по итогам двух дней Дзержинский район Нижнего Тагила лидирует по количеству проголосовавших избирателей. Выборы в Госдуму РФ и ЗакСО проходят в течение трёх дней с 17 по 19 сентября.

За два дня голосования Вагонка стала самым активным районом на выборах в Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области
#Государственная дума#Депутаты#Законодательное собрание#Законодательство#Депутат#Голосование#Выборы-2022#Эксклюзив#Нижний Тагил#Политика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25