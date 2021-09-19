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Трамвай задымил на полном ходу в Нижнем Тагиле

19 сентября 2021, 15:17
Фото: Роман Лихачёв / ТТ Нижний Тагил
Трамвай, ехавший по маршруту № 6 в Нижнем Тагиле, внезапно задымил. Причиной этому стал ТО транспортного средства.

В Нижнем Тагиле трамвай, курсирующий между Вагонкой и Северным посёлком, задымил на полном ходу. Об инциденте рассказали подписчике в соцсетях.

На пути до поселка Северный, доехав чуть дальше остановки Садоводов, начал дымиться двигатель трамвая, рассказывает подписчик.

Инцидент произошёл около полудня в воскресенье, 19 сентября.

Как рассказал TagilCity.ru руководитель МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, причиной задымления стали перетянутые во время очередного техосмотра колодки транспортного средства.

Немного были перетянуты колодки на ТО. Вагон исправный на линии, добавил Игорь Темнов.

Напомним, трамвай загорелся в центре Вагонки во время движения. Пассажиров экстренно эвакуировали, никто не пострадал.

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