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Трое танкистов заживо сгорели в доме в Свердловской области

19 сентября 2021, 09:38
Фото: 1МI
Трое военнослужащих из воинской части №34081 города Екатеринбурга заживо сгорели в садовом доме, отмечая День танкиста. Трагедия произошла 13 сентября 2021 года.

Установлено, что четверо друзей в форме танкистов во внеслужебное время отправились в поселок Логиново Белоярского района, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

Во время распития спиртных напитков один из друзей уснул в беседке, а когда проснулся, то увидел горящий садовый дом, в котором находились его приятели, — сообщили в областной прокуратуре.

В огне погибли трое контрактников: 25-летний Сергей и 26-летние братья-близнецы Паша и Саша. Все расходы на погребение взяла на себя воинская часть.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Смерть мужчин наступила из-за отравления продуктами горения.

В настоящее время сотрудники следственного комитета Свердловской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 20-летнего рецидивиста и двух его 16-летних подельников подозревают в поджоге трех домов в Екатеринбурге, которые произошли 4 сентября 2021 года. Троица уже признала свою вину.

Троим пироманам за поджог 3-х домов в Екатеринбурге предъявлено обвинение
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#Трупы#Воинская часть#Свердловская область#День танкиста#Пожар#Происшествия
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