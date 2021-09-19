Трое танкистов заживо сгорели в доме в Свердловской области

Установлено, что четверо друзей в форме танкистов во внеслужебное время отправились в поселок Логиново Белоярского района, чтобы отметить свой профессиональный праздник.
Во время распития спиртных напитков один из друзей уснул в беседке, а когда проснулся, то увидел горящий садовый дом, в котором находились его приятели, — сообщили в областной прокуратуре.
В огне погибли трое контрактников: 25-летний Сергей и 26-летние братья-близнецы Паша и Саша. Все расходы на погребение взяла на себя воинская часть.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Смерть мужчин наступила из-за отравления продуктами горения.
В настоящее время сотрудники следственного комитета Свердловской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 20-летнего рецидивиста и двух его 16-летних подельников подозревают в поджоге трех домов в Екатеринбурге, которые произошли 4 сентября 2021 года. Троица уже признала свою вину.