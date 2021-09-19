TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За два дня голосования Вагонка стала самым активным районом на выборах в Тагиле

19 сентября 2021, 08:08
Фото: TagilCity.ru
По итогам двух дней голосования в Нижнем Тагиле лидером по явке избирателей остаётся Вагонка. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Свердловской области.

В Дзержинском районе жители остаются самыми активными по явке на избирательные участки. Согласно данным свердловского избиркома, к 20 часам 18 сентября свои голоса оставили 37,23% избирателей – это 32408 человек.

На втором месте находится Тагилстроевский район, там проголосовало 32406 избирателей - 34,24%. Наименьшая активность избирателей в Ленинском районе – 27276 человек (33,39%).

Нижнетагильский одномандатный округ вошёл в тройку лидеров по активности избирателей - 34,63%.

Всего в Свердловской области за два дня выборов проголосовало 1,072 млн избирателей. Это чуть менее трети всего числа свердловчан, имеющих право голоса.

Сегодня, 19 сентября, последний день голосования: избирательные участки Нижнего Тагила будут работать с 8.00 до 20.00.

Напомним, самая высокая явка в Свердловской области по итогам двух дней голосования оказалась в Серовском (37,15%), Асбестовском (35,18%) и Нижнетагильском (34,63%) одномандатных округах. Общий уровень явки в регионе составляет 32,34%..

Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
На выборах свердловчанка обнаружила в своей квартире прописанную незнакомкуНижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской областиТагильчане пожаловались на телефонную агитацию «Новых людей»
#Ленинский район#Вагонка#Тагилстрой#Нижний Тагил#Выборы-2022#Эксклюзив#Политика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25