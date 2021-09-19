За два дня голосования Вагонка стала самым активным районом на выборах в Тагиле

В Дзержинском районе жители остаются самыми активными по явке на избирательные участки. Согласно данным свердловского избиркома, к 20 часам 18 сентября свои голоса оставили 37,23% избирателей – это 32408 человек.
На втором месте находится Тагилстроевский район, там проголосовало 32406 избирателей - 34,24%. Наименьшая активность избирателей в Ленинском районе – 27276 человек (33,39%).
Нижнетагильский одномандатный округ вошёл в тройку лидеров по активности избирателей - 34,63%.
Всего в Свердловской области за два дня выборов проголосовало 1,072 млн избирателей. Это чуть менее трети всего числа свердловчан, имеющих право голоса.
Сегодня, 19 сентября, последний день голосования: избирательные участки Нижнего Тагила будут работать с 8.00 до 20.00.
Напомним, самая высокая явка в Свердловской области по итогам двух дней голосования оказалась в Серовском (37,15%), Асбестовском (35,18%) и Нижнетагильском (34,63%) одномандатных округах. Общий уровень явки в регионе составляет 32,34%..