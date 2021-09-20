5 политических партий по предварительным данным войдут в ЗакСО от Нижнего Тагила

Всего в ЗакСО выдвигались 8 партий: «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Зеленая альтернатива», «Яблоко», ЛДПР, «Партия роста» и КПРФ.
Голосовали за кандидатов партий 25 территориальных округов региона, в числе которых три Нижнетагильских: Дзержинский, Ленинский и Тагилстроевский. По предварительным данным, 5-процентный порог переступили сразу пять партий. Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.
Больше всего голосов в Нижнем Тагиле набрала партия «Единая Россия». За нее проголосовали 42,4 тысячи человек, что равняется 31,36% от общего числа избирателей.
Второе место заняла КПРФ — 28,2 тысячи тагильчанин доверили ей свой голос (20,89%).
Партия «Справедливая Россия» и ЛДПР набрали 20,2 тысячи (14,92%) и 11,7 тысячи (8,67%) голосов соответственно. За «Новых людей» проголосовали 9,8 тысячи (7,24%) жителей Нижнего Тагила.
От Дзержинской территориальной группы были выдвинуты исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин и глава профсоюза УВЗ Евгений Лутохин, а также хирург Андрей Шерстобитов. Партийный список получил 14,6 тысячи голосов от района, что составило 36,25% от общего количества.
В Ленинскую группу вошли депутаты ЗакСО Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, а также директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых. За них проголосовали 13,5 тысячи тагильчан, то есть 24,38%.
Тагилстроевский район голосовал за председателя профсоюза НТМК Владимира Радаева, экс-мэра Нижней Салды Елену Матвееву и за председателя местного отделения Ассоциации юристов Олега Герасимова. Свои голоса отдали 14,1 тысячи жителей района или 36,24% от всех избирателей.
В Дзержинскую группу вошли Юрий Андреенок, Сергей Власенко, начальник сектора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Анатолий Марченков. За их кандидатуры проголосовали 9,8 тысячи человек равное 24,27% от всех избирателей.
В Ленинскую группу КПРФ включила лидера местного отделения Михаила Бояркина, директора ООО «Сэтком» Андрея Шестерикова и самозанятого Алексея Димитрова. Их результат — 9,1 тысячи голосов или 16,42%.
Тагилстроевскую группу представил оператор поста управления НТМК Владимир Желиба, инженер ООО «Проекция» Виктор Хомутинников и пенсионер Анатолий Наумов. Они набрали 9,2 тысячи голосов, то есть 23,75%.
Дзержинская группа набрала 4045 голосов равное 9,98% от всех избирателей. В число кандидатов вошли Екатерина Журавлева и менеджер ООО «Термо Кинг Стикс» Дмитрий Деменёв.
Кандидаты Ленинской группы — тренер спортшколы № 2 Евгений Морозов, Никита Татауров и председатель правления товарищества собственников недвижимости «Фурманова 66» в Екатеринбурге Сергей Зенков. За них проголосовали 3,7 тысячи человек, что составило 6,69%.
Тагилстроевскую группу представили предприниматель Сергей Бурлай, Родион Первухин и Максим Широков. Голоса отдали 3,9 тысячи тагильчанин (10,14%).
Партия выдвинула от Дзержинской группы медиаменеджера Александра Соловьева, завженской консультацией Евгению Михайлиди и предпринимателя Владимира Ожегова. Результат равняется 6,4 тысячи голосов или 16,01%.
В Ленинскую группу вошли депутат тагильской гордумы Леонид Мартюшев, председателя движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева и общественник Рамиль Хакимов. За них проголосовали 6,8 тысячи (12,29%) человек.
Тагилстроевская группа была представлена депутатом гордумы Тагила Игорем Макаровым, предпринимателем Александром Мишиным и директором «Фонда поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» Павлом Пахомовым. Голоса за них отдали 6,8 тысячи человека, что составило 17,54%.
Неожиданным для многих стал проход через 5-процентный барьер партии «Новые люди». Им отдали своё предпочтение 3,3 тысячи жителей Дзержинского района, что равняется 8,24% от всех избирателей. Ленинский район отдал им 3,2 тысячи голосов (5,82%), Тагилстроевский — 3,2 тысячи (8,24%).
Дзержинская группа «Зеленой альтернативы» получила от избирателей 679 голосов (1,67%), Ленинская — 589 (1,05%), Тагилстроевская — 217 (1,50%).
За «Яблоко» в Дзержинском районе проголосовали 723 человека (1,78%), в Ленинском — 798 (1,43%), в Тагилстроевском 232 (1,61%).
Партия роста вызвала доверие у 261 (0,64%) жителя Дзержинского, 128 (0,64%) Ленинского, 254 (0,45%) Тагилстровского района.
Напомним, выборы в ЗакСО проходили с 17 по 19 сентября. Всего в региональный парламент войдут 50 претендентов: 25 кандидатов, 25 — из партийных списков.