62-летняя тагильчанка перевела 4,5 миллиона на счета мошенников

По телефону, мошенник представился сотрудником полиции и заявил потерпевшей о том, что на ее имя некие мошенники пытались получить кредит в одном из столичных банков. Затем ее соединили с якобы сотрудницей банка, которая убедила женщину проделать определенные действия.