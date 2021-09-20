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До 5 лет колонии грозит уральцу за попытку украсть несколько килограммов металлолома

20 сентября 2021, 17:11
Фото: 1MI
Молодого человека, пытавшегося похитить с территории завода в Екатеринбурге несколько килограммов металлолома, задержали стражи порядка.

О подозрительном незнакомце, который проник на завод на улице Эстонской, сообщили местные жители. В результате был задержан безработный, ранее судимый за кражу 29-летний уралец. Он сознался в содеянном. Сумма ущерба составила около 180 тысяч рублей, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

По словам молодого человека, он планировал сдать железо в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 28 июля стало известно о трех жителях Нижнего Тагила, которые совершили кражу чугунных труб в особо крупном размере в июле 2020 года. Похищенное они вывезли и сдали в пункты приема металла. В общей сложности злоумышленники похитили более 72 тонн чугунных труб. Ущерб администрации Нижнего Тагила составил более 1,1 миллиона рублей.

Трое мужчин похитили 72 тонны чугунных труб в Нижнем Тагиле
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