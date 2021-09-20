До 5 лет колонии грозит уральцу за попытку украсть несколько килограммов металлолома

О подозрительном незнакомце, который проник на завод на улице Эстонской, сообщили местные жители. В результате был задержан безработный, ранее судимый за кражу 29-летний уралец. Он сознался в содеянном. Сумма ущерба составила около 180 тысяч рублей, сообщает УМВД по Екатеринбургу.
По словам молодого человека, он планировал сдать железо в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 28 июля стало известно о трех жителях Нижнего Тагила, которые совершили кражу чугунных труб в особо крупном размере в июле 2020 года. Похищенное они вывезли и сдали в пункты приема металла. В общей сложности злоумышленники похитили более 72 тонн чугунных труб. Ущерб администрации Нижнего Тагила составил более 1,1 миллиона рублей.